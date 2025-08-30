سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت كتائب القسام في غزة صورة كُتب عليها عبارة "نذكّر من ينسى.. الموت أو الأسر" بالتزامن مع حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن أربعة عمليات "صعبة" متتالية في حي الزيتون وحي الصبرة.

جاء ذلك بعد ساعات من تحذير الناطق باسم القسام "أبو عبيدة" لجيش الاحتلال بمرحلة جديدة من المعارك الصعبة في أحياء قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 11 آخرين في كمين حي الزيتون.

وفرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن غارات إسرائيلية على مواقع قرب حي الزيتون والجيش يطلق مزيدا من القنابل الضوئية.

وأضافت أن جنديا إسرائيليا أفاد بسماع أصوات من أجهزة اتصال كانت بحوزة الجنود المفقودين في حي الزيتون.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن اشتباكات تدور وجها لوجه بالرشاشات بين عناصر حماس وقوات إسرائيلية في حي الزيتون.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اشتباه بأن 4 جنود في عداد المفقودين وترجيحات بتعرضهم للأسر.

وقالت إن المروحيات الست التي أرسلها الجيش للإجلاء تعرضت لنيران كثيفة في حي الزيتون.

وأضافت أن عددا كبيرا من عناصر القسام شاركوا في الهجوم بحي الزيتون واستهدفوا مواقع محصنة.

وقالت إن عناصر كتائب القسام بادروا بهجوم شرس ضد قوة إسرائيلية وأعدوا لها كمائن في حي الزيتون.

وأكدت القنوات الاسرائيلية إن الحدث في حي الزيتون من أصعب الأحداث منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.