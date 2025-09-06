أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول أن نظيره إثيوبيا يملك إمكانيات فنية كبيرة، ولديه مهارة الاستحواذ، معربًا عن سعادته بتحقيق الفوز عليهم.

وتغلب منتخب مصر على نظيره إثيوبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كان أمامنا 4 مباريات بـ 12 نقطة، ولن نحسم التأهل للمونديال إلا بالفوز في كل مباراة.. كنا نركز على إثيوبيا، والآن سنركز على مباراة بوركينا فاسو، التي سنعمل فيها على تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "لا توجد مباراة سهلة، جميع المجموعات صعبة، لا أستطيع وصف منتخب بالضعيف في أي مجموعة، لأن كرة القدم لها مقاييس مختلفة".

وتابع: "إثيوبيا لديها الإمكانيات التي كان يجب أن نواجهها، أهدرنا العديد من الفرص.. حتى الهدفين جاءا من فرص لنا.. كان لدينا سوء توفيق في المباراة".

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "منتخب إثيوبيا منظم ولديه مهارة الاستحواذ وجودة التمرير، حافظنا على فارق النقاط، وإن شاء الله القادم أفضل.. مباراة بوركينا فاسو مهمة للغاية".