حسام حسن يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من المنتخب

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول سبب استبعاد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي من معسكر الفراعنة، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتغلب منتخب مصر على ضيفه إثيوبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2025.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "إصابة إمام عاشور تعافى منها بنسبة 80%، كنت أنتظر أن يلعب المباراة الأخيرة كي أضمه، لأنه لاعب جيد، ووجوده مهم له ولنا".

وأضاف: "منتخب بوركينا فاسو أصر على إقامة مباراته القادمة أمام مصر في ملعبه، بعدما كانوا يخوضون جميع المباريات خارج ملعبهم.. جميع المؤسسات بما فيها رئيس الدولة هناك عملوا على إقامة المباراة على ملعبهم".

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر كبير، ولدينا طموح كبير، تأهلنا للمونديال 3 مرات فقط، وهذا قليل على الشعب المصري، وعلى الأجيال الماضية.. يجب أن نتواجد في المونديال، ليس بالكلام، ولكن بالإصرار".