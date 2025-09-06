ترامب: إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن سيكون الوضع صعبا وقاسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتم إجراء مفاوضات وصفها بالعميقة للغاية مع حركة حماس لإطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأضاف في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، منتصف ليل الجمعة - السبت، أنه ستحدث أمور أفضل بكثير لحماس إذا أطلقت سراح المحتجزين.

وتابع: «إن لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن فسيكون الوضع صعبًا وقاسيًّا وهذه وجهة نظري والخيار يعود لإسرائيل».

ونوه ترامب، بأن هناك أسرى من بين المحتجزين الـ20 الأحياء ربما يكون قد توفوا مؤخرًا.

وكانت بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد بثت يوم الجمعة، تسجيلا يظهر أسيرا إسرائيليا يتجول داخل سيارة بين ركام المنازل المدمرة في مدينة غزة التي تهدد إسرائيل باحتلالها بالكامل.

ويعود الفيديو للأسير غاي دلال، الذي أشار إلى أن الفيديو تم تسجيله يوم 28 أغسطس الماضي في مدينة غزة.

وجاء فيديو القسام الجديد بعنوان - على لسان الأسير الإسرائيلي: "أعتقد أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش".

وحمّل الأسير الإسرائيلي، حكومة بنيامين نتنياهو المسئولية كونها لا تهتم لمقتل الجنود والأسرى.