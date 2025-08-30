كشفت هناء حسين رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، أن العائلة ورثت عن أجدادها مهمة الحفاظ على تراثه الصوتي وتنقيته من الشوائب.

وقالت، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «إكسترا نيوز»، إن غالبية التسجيلات المتاحة للاستماع «تسجيلات منزلية» سجّلها له أحد محبيه، مشيرة إلى أن هذه التسجيلات بحكم طبيعتها «تتضمن عيوبًا وتحتاج إلى تنقية من التشويش».

وأضافت أن أبناء الشيخ رفعت، والدها وأعمامها، كانوا أول من تحمّلوا هذه المسؤولية، وكان ذلك «هدفهم الأول والأخير» بعد وفاة والدهم الذي توقف عن القراءة لمدة ثماني سنوات بسبب المرض، قائلة: «كان شغلهم الشاغل إحياء صوت والدهم مرة أخرى».

وأكدت أن رسالة العائلة استمرت مع جيل الأحفاد، قائلة: «سبحان الله، ربنا هو اللي عمل كده، إننا كأحفاد دخل فينا الحتة دي».

وأوضحت أن والدها، بعد أن أنهى ما استطاع إنجازه بالتقنيات المتاحة في ذلك الوقت قبل 48 عامًا، كان يتنبأ بظهور تقنيات أحدث، مشيرة إلى أن الأحفاد اليوم يعملون على استكمال المسيرة وتجويد التسجيلات القديمة، فضلًا عن «تنقية بعض التسجيلات لإخراجها للنور».