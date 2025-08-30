تقام اليوم السبت 30 أغسطس 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني، إلى جانب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري.

ويستعرض موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 30 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي × فولهام – الساعة 2:30 ظهرًا – على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون × إيفرتون – الساعة 5:00 مساء – على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر يونايتد × بيرنلي – الساعة 5:00 مساء – على قناة beIN Sports HD 1

توتنهام هوتسبير × بورنموث – الساعة 5:00 مساء – على قناة beIN Sports HD 2

سندرلاند × برينتفورد – الساعة 5:00 مساء – على قناة beIN Sports HD 5

ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × أتلتيكو مدريد – الساعة 6:00 مساء – على قناة beIN Sports HD 4

ريال أوفييدو × ريال سوسيداد – الساعة 8:00 مساء – على قناة beIN Sports HD 6

جيرونا × إشبيلية – الساعة 8:30 مساء – على قناة beIN Sports HD 4

ريال مدريد × مايوركا – الساعة 10:30 مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بارما × أتالانتا – الساعة 7:30 مساء – على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا × كومو – الساعة 7:30 مساء – على قناة AD Sports 2 HD

نابولي × كالياري – الساعة 9:45 مساء – على قناة AD Sports 1 HD

بيسا × روما – الساعة 9:45 مساء – على قناة AD Sports 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان × ليل – الساعة 6:00 مساء – على قناة beIN SPORTS XTRA 1

نانت × أوكسير – الساعة 8:00 مساء – على قناة beIN Sports HD 5

تولوز × باريس سان جيرمان – الساعة 10:00 مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج × هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرًا

شتوتجارت × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرًا

فيردر بريمن × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرًا

هوفنهايم × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرًا

أوجسبورج × بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح × الفيحاء – الساعة 6:55 مساء – على قناة SSC 1

الأخدود × الاتحاد – الساعة 9:00 مساء – على قناة SSC 1

القادسية × النجمة – الساعة 9:00 مساء – على قناة SSC 2

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة × زد – الساعة 6:00 مساء – على قناة ON Time Sports 2

الإسماعيلي × غزل المحلة – الساعة 9:00 مساء – على قناة ON Time Sports 2

الأهلي × بيراميدز – الساعة 9:00 مساء – على قناة ON Time Sports 1

مواعيد مباريات الدوري القطري

السيلية × الشمال – الساعة 6:30 مساء – على قناة Al Kass One

قطر × الأهلي – الساعة 8:30 مساء – على قناة Al Kass Two

مواعيد مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين

مدغشقر × المغرب – الساعة 6:00 مساء – على قناة beIN Sports HD 3