عائلة ألفينا تطلب تغيير اسم اللاعب في مصر

في أول ظهور له عبر شاشة التليفزيون المصري، وجّه رينان بيزيرا، والد لاعب الزمالك الجديد، رسالة إلى الإعلام والمسؤولين بضرورة اعتماد اسم نجله “خوان بيزيرا” بدلًا من “خوان ألفينا”.

وقال بيزيرا، خلال استضافته في برنامج الكابتن مع الصقر أحمد حسن على قناة DMC: “أود أن أوجه بيانًا أطلب فيه أن يُنادى على خوان باسمه الحقيقي في عالم كرة القدم، خوان بيزيرا. بهذا الاسم اشتهر في أوكرانيا، وهذا ما نريده كعائلة”.

وأضاف: “نطلب من الإعلام المصري والمسؤولين اعتماد اسم خوان بيزيرا في كشوف المباريات والتعليق، خصوصًا أن حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي مسجلة بهذا الاسم”.

وأكد والد اللاعب أن هذا التغيير لا يأتي من باب الصدفة، بل لأنه الاسم الذي اشتهر به نجله في مسيرته الكروية بأوكرانيا، ويرغب أن يكون معروفًا به في مصر أيضًا.

واختتم قائلًا: “هذا ما يريده اللاعب، وهذا ما تريده عائلته. شكرًا جزيلًا للجميع على دعمهم”.