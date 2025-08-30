يحتضن ستاد السلام في التاسعة مساء اليوم مواجهة قوية تجمع الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، في ظل منافسة متجددة بين الفريقين بعدما اشتد صراعهما في الموسم الماضي على لقب البطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني عشر بنفس الرصيد، لكنه جمع نقاطه من فوز وتعادلين وخسارة.

ولم يظهر الفريقان بالمستوى المنتظر في انطلاقة الموسم الحالي؛ إذ اكتفى الأهلي، حامل اللقب، بخمس نقاط من 3 مباريات، بعدما فاز على فاركو (4-1)، وتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، وغزل المحلة دون أهداف. في المقابل، حصد بيراميدز نقاطه الخمس من 4 مباريات، حيث فاز على الإسماعيلي (1-0)، وتعادل مع وادي دجلة سلبيًا ومع المصري (2-2)، قبل أن يخسر أمام مودرن سبورت (1-2).

ويسعى الأهلي إلى استعادة توازنه ومصالحة جماهيره من خلال تحقيق الفوز على بيراميدز. ويأمل مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو في حصد النقاط الثلاث وتقديم عرض قوي يليق بحامل لقب دوري أبطال أفريقيا، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية التي يواجهها بسبب تراجع النتائج، رغم تأكيد إدارة النادي بقاءه بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

ويغيب عن الأهلي عدد من العناصر الأساسية للإصابة، أبرزهم: إمام عاشور، مروان عطية، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، ومحمد شكري، بالإضافة إلى التونسي محمد علي بن رمضان. ومن المنتظر أن يعتمد ريبيرو على الثلاثي أحمد مصطفى «زيزو»، ومحمود حسن «تريزيجيه»، وأشرف بن شرقي لقيادة الخط الأمامي وتهديد مرمى بيراميدز.

على الجانب الآخر، يبحث بيراميدز عن فوز يعيد له التوازن بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي يواجه بدوره انتقادات بعد البداية غير المقنعة للفريق. ويفتقد بيراميدز جهود المغربي محمد الشيبي للإيقاف، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة رمضان صبحي ومصطفى فتحي، بينما يعوّل المدرب الكرواتي على الثنائي فيستون ماييلي وإيفرتون دا سيلفا في الخط الهجومي.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، التقى الفريقان 23 مرة في بطولات الدوري، وكأس مصر، والسوبر المصري، منها 5 مواجهات حينما كان بيراميدز يُعرف باسم «الأسيوطي سبورت». وحقق الأهلي الفوز في 11 مباراة، بينما فاز بيراميدز في 6 مباريات، وحسم التعادل 6 مواجهات. وأحرز لاعبو الأهلي 30 هدفًا في شباك بيراميدز، مقابل 20 هدفًا للفريق السماوي.

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء للحكم الإسباني خافيير ألبيرولا حكمًا للساحة، ويعاونه ألفريدو رودريجيز مورينو مساعدًا أول، وخورخي بونو مايتي مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى خورخي فيجروا باسكيس مهمة حكم الفيديو، بمساعدة أحمد الغندور، على أن يتواجد حسام عزب كدعم لتقنية الـ«VAR».