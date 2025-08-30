قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على رواق الأزهر، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس مجرد احتفال بشخص معين، مشددا أنه احتفال بـ «وحي السماء» وبالعناية الإلهية والتخلق بأخلاق الله التي حملها الأنبياء ونقلوها إلى المجتمعات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد» أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم «لم يأت من فراغ» مشيرا إلى أن القرآن الكريم يدل على ذلك.

واستشهد بالآية الكريمة من سورة آل عمران «وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيۡتُكُم مِّن كِتَٰبٖ وَحِكۡمَةٖ ثُمَّ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مُّصَدِّقٞ لِّمَا مَعَكُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥۚ قَالَ ءَأَقۡرَرۡتُمۡ وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِيۖ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَاۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ»

وأوضح أن الله تعالى أخذ ميثاقا على الأنبياء السابقين، من سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسليمان وغيرهم، بأن «يبلغوا من بعدهم أن يتبعوا من يأتي بعدهم، إلى أن وصل الأمر إلى سيدنا عيسى، فبشر برسول الله، كما في قوله تعالى «وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولٖ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُۖ».

وأشار إلى تبليغ كل نبي لمن بعده بهذه الوصية، وبذلك يكون «الأنبياء احتفلوا قبل أن يأتي النبي، والسماء أمرت بالاحتفال بهذا الميلاد»، لافتا في الوقت ذاته إلى احتفاء القرآن بميلاد سيدنا عيسى وموسى، عليهما السلام.

ورد على مزاعم أن الاحتفال بالمولد «بدعة» قائلا إن «من يزعم أنه بدعة، لا يعرف حتى ما هي البدعة»، موضحا أن البدعة هي إدخال شيء في الدين ليس له أصول أو جذور، مثل تغيير عدد ركعات الصلاة.

وأضاف أن البدعة الحسنة «مقبولة»، مستشهدا بقول سيدنا عمر بن الخطاب عن صلاة التراويح جماعة في المساجد «ما أجمل هذه البدعة».



