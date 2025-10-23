محكمة بلجيكية تأمر بالإفراج عن التونسي نزار الطرابلسي المدان في قضايا إرهابية

أمرت محكمة النقض في بروكسل، بالإفراج عن التونسي نزار الطرابلسي المدان في قضايا إرهابية بعد رفضها كل الطعون التي قدمتها الدولة وبعد قضائه سنوات في السجن.

وقالت المحكمة في قرارها، إنه لا يوجد أي أساس قانوني للإبقاء على الطرابلسي قيد الاحتجاز، رافضة بذلك طعنين تقدمت بهما السلطات البلجيكية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

واعتقل الطرابلسي، وهو لاعب كرة قدم سابق في تونس، في بلجيكا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لاتهامه بالتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي على قاعدة كلاين - بروجل العسكرية والانتماء إلى تنظيم القاعدة المتشدد.

وقضى حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2004 قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم صدور قرار عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2013 بحظر هذا التسليم.

وكانت محكمة الاستئناف في بروكسل أصدرت في عام 2019 قرارا يدعو السلطات البلجيكية إلى طلب استعادة الطرابلسي من الولايات المتحدة، معتمدة المبدأ الأساسي بـ"عدم جواز محاكمة الشخص على الجرم نفسه مرتين".

وفي أغسطس الماضي، سلمت الولايات المتحدة الطرابلسي إلى بلجيكا حيث وضع في مركز احتجاز مغلق تحت المراقبة.

ومن شأن قرار الإفراج من قبل محكمة النقض الآن أن يفتح الباب لخطايا مالية وتعويضات محتملة لفترات الاحتجاز غير المبررة للطرابلسي.

ونقلت صحيفة "بروكسل توداي" عن محامي الرجل بعد قرار الإفراج عنه قوله إنه "يحتاج إلى رعاية طبية كافية.. هو لا يرغب في العودة إلى المجتمع البلجيكي.. إنه يأمل ببساطة في إعادة بناء حياته والعودة إلى تونس يوما ما، ولكن ليس قبل التأكد من أنه لن يتعرض للتعذيب هناك".

ولا يحمل نزار الطرابلسي الجنسية البلجيكية كما لا يتمتع بتصريح إقامة. ويقبع حاليا بمركز احتجاز ميركسبلاس للمهاجرين غير الشرعيين.

ويواجه في تونس حكما صدر عن المحكمة العسكرية عام 2005 يقضي بسجنه لمدة 20 عاما.

وقالت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، أنيلين فان بوسويت، في بيان لها: "نريد بطبيعة الحال منع هذا الرجل من أن يشكل مجددا تهديدا للسكان في انتظار عودته إلى تونس.. وفي الوقت نفسه، نحافظ على اتصالات دبلوماسية مفتوحة مع تونس بهدف عودته".