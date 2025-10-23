انطلاق أعمال الاجتماع الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز في قطر

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال الاجتماع الوزاري الـ27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، والذي ينتظر أن يختتم أعماله في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وسبق اجتماع الوزراء، الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة التنفيذي الذي عقد بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من دول الأعضاء في المنتدى وهي الجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، بالإضافة إلى دول المراقبة العراق، موريتانيا، موزمبيق، والسنغال ، وفق بيان المنتدى الذي يتخذ من الدوحة مقرا له.

وأعرب محمد حامد الأمين العام للمنتدى، عن تقديره العميق لدولة قطر، البلد المضيف، على دعمها الثابت في ضمان التنظيم الناجح للاجتماع الوزاري ، ودعمها الدائم لمقر المنتدى في الدوحة.

وناقش الاجتماع الاستثنائي، جدول الأعمال الوزاري والذي يتضمن القضايا التنظيمية والإدارية والاستراتيجية الرئيسية للمنتدى.

وشملت المناقشات مسودة البرنامج والبيان الوزاري لاجتماع وزراء منتدى غاز شرق المتوسط السابع والعشرين، إلى جانب بنود أساسية أخرى تهدف إلى تعزيز الأهداف الجماعية للمنتدى وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمراقبة.

وأعرب الممثلون المتميزون، عن ثقتهم بأن الاجتماع الوزاري سيعزز إنجازات المنتدى، مؤكدين التزامهم الثابت بمهمة المنتدى في تعزيز الغاز الطبيعي كعامل أساسي لأمن الطاقة العالمي والتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.