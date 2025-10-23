 الصين تعتزم التركيز على تسريع الاعتماد على النفس في العلوم والتكنولوجيا - بوابة الشروق
الخميس 23 أكتوبر 2025 2:49 م القاهرة
الصين تعتزم التركيز على تسريع الاعتماد على النفس في العلوم والتكنولوجيا

بكين - (أب)
نشر في: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 1:48 م | آخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 1:48 م

تعتزم الصين، التركيز على تسريع الاعتماد على النفس في العلوم والتكنولوجيا في ظل التغيرات "العميقة والمعقدة" وتصاعد "الغموض".

وجاء الإعلان في بيان في نهاية اجتماع استمر 4 أيام بشأن خطة الحزب الاقتصادية الخمسية .

وأعلنت الصين، تغيير ثاني أعلى جنرال رتبة في البلاد، في اختتام الحزب الشيوعي لجلسته الكاملة الرابعة.

وقامت اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، بترقية تشانج شينجمين لمنصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية.

ويشار إلى أن تشانج يعد عضوا باللجنة بالفعل، ويحمل رتبة جنرال في قوة الصواريخ بجيش التحرير الشعبي الصيني.

 

