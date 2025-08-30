توجه الإعلامي عمرو أديب، برسالة حب ودعم للفنانة أنغام؛ بعد مرورها بوعكة صحية، واصفًا إياها بـ"القيمة الفنية العظيمة"

وأضاف في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه ربما يكون الإعلامي الأكثر إجراءً للحوارات مع الفنانة أنغام، ورغم ذلك شعر بتضاعف قيمتها عدما لاحظ ابتعادها وشعر بمرضها، متابعًا: "الفترة الأخيرة أستمع إلى أغانيها بشكل مكثف.. وأركز في الكلمات والألحان بشكل غير مسبوق".

وأشاد بتفاني الفنانة أنغام في التحضير لأعمالها الفنية، مستكملا: "تقدر العمل، وتبذل جهودًا ملحوظة، ولا تعتمد على شهرتها فقط.. بل وتعتر من أصعب الناس في إدارة شغلها، وحريصة على الدقة لأبعد مدى"، منوهًا إلى حضوره أكثر من بروفة لها.

واستطرد: "أنا بحب أنغام.. ومش بنعرف قيمة الشخص غير وإحنا حاسين إنه تعبان"، حسب قوله.

وذكر أنه ربما يكون في صفوف الجماهير لحضور حفل الفنانة أنغام المرتقب في لندن، في بادرة لم يعتد عليها، موضحًا: "أنا بكون في كواليس كل الحفلات مع أي فنان عاوز أسمعه، لكن مش بعيد أقطع تذكرة وأقعد قدام أنغام أسمعها وأصقف لها".

وفي رسالة للفنانة أنغام، قال: "حمدًا لله على السلامة يا صوت مصر.. بنحبك كلنا.. جمهورك بيحبك لأنك محترمة، بتحترمي الجمهور وبتقدمي فن جميل وعظيم، بتحرضي على الحب".

وعادت منذ أيام الفنانة أنغام إلى أرض الوطن، بعد خضوع أنغام لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا، تضمنت استئصال جزء من البنكرياس، إثر مشكلات صحية استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً. وتخضع الفنانة حالياً لبرنامج تعافٍ تدريجي يشمل متابعة طبية دقيقة، مع الحرص على استعادة صحتها الجسدية والنفسية قبل استئناف نشاطها الفني المعتاد.

وتستعد أنغام لإحياء أولى حفلاتها بعد تعافيها من الوعكة الصحية الأخيرة، على مسرح رويال ألبرت هول الشهير بلندن، مساء الثلاثاء 23 سبتمبر، بقيادة المايسترو هاني فرحات.