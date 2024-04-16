قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: وضعنا خططا متنوعة وجاهزون للرد على أي تهديد

قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، إن «بلاده جاهزة للرد على أي تهديد، في أيّ مستوى كان، وفي أقصر وقت ممكن».

جاء ذلك على هامش مراسم تجديد الولاء للقادة والعاملين في الجيش، الذي أُقيم بضريح روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الواقع جنوب العاصمة طهران، بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، أن العميد كيومرث حيدري، قال في تصريحاته إنّ «هذا اليوم الوطني يعد بمثابة ميلاد الجيش الثوري والإسلامي لبلاده».

وذكر أن «الجيش وضع خلال هذه الأيام خططًا متنوعة، وسوف يعرض بعض الجوانب من قوته وقدرته واكتفائه الذاتي».

واستطرد: «الفارق الرئيسي بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة في الدول الأخرى هو قوة الولاء، كما أنّ قواتنا تركز على الاكتفاء الذاتي والقدرات الداخلية».

وأكد أن «القوات المسلحة الإيرانية استطاعت أن تقف على أقدامها بثبات في جميع المجالات»، معقبًا: «نحن جاهزون للرد على أي تهديد، في أيّ مستوى كان، وفي أقصر وقت ممكن».

وأمس الاثنين، حذر قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، من أن القوات المسلحة «سترد ردا عاصفا على أي عدوان من جانب العدو أو انتهاك لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأراضيها وأمنها».

ونقلت وكالة «إرنا» عن موسوي كلمة ألقاها، بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني، والذي يصادف يوم الأربعاء 17 أبريل، قال فيها إن الأعمال الدفاعية المذهلة للجيش والقوات المسلحة أدت إلى تعزيز قوة الردع الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق. على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.