 صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في 2024 - بوابة الشروق
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صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في 2024

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 3:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 3:25 م

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية على التوالي إلى 3.2% في 2024، قائلًا إن «التعافي العالمي مطرد لكنه بطيء ويختلف من منطقة إلى أخرى».

وقال في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي: «تشير تنبؤات السيناريو الأساسي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023».

وذكر أن «الاقتصادات المتقدمة ستشهد تسارعًا طفيفًا، حيث يُتوقع ارتفاع النمو من 1,6% في 2023 إلى 1,7% في عام 2024، و1,8% في عام 2025».

وأشار إلى أن «هذا التسارع الطفيف سيوازنه تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4,3% في 2023، إلى 4,2% في عامي 2024 و2025».

وتوقع أن «يبلغ التنبؤ للنمو العالمي بعد خمس سنوات من الآن – وهو 3,1% – أدنى مستوياته منذ عقود».

وبحسب الصندوق، تشير التنبؤات إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6,8% في 2023، إلى 5,9% في 2024، و4,5% في 2025.

ولفت إلى عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، متوقعًا أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا.

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