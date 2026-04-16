محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام ويتخذ الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام والمنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجى الجديد، لمتابعة أعمال إعادة الانضباط للمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه تم خلال الجولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المخالفين المتواجدين خارج الموقف.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ فى محيط موقف السلام النموذجى الجديد الذي أقامته الشركة الوطنية للطرق، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى، مع رفع مستوى النظافة في المنطقة المحيطة بالموقف.