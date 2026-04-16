نائب محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع تفعيل مبادرة أنا متعلم مدى الحياة

عقد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة آليات تفعيل وإطلاق مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" بالمحافظة، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وذلك بحضور ممثلي القطاعات التنفيذية الشريكة.

وأوضح كجك أنه تم استعراض أهداف ومحاور المبادرة، وخطة عمل كل الجهات والتي ترتكز على ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة باعتباره مسارا مستداما لبناء الإنسان، وتعزيز التعلم المجتمعي خارج الأطر التعليمية التقليدية، بما يسهم في رفع الوعي وتنمية القدرات لدى مختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى عرض بعض المبادرات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها تطوير المهارات التكنولوجية لدى العاملين بالإدارة المحلية ومديريات الخدمات، وتكثيف برامج التدريب المهني والحرفي لطلاب التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، على أن يتم التوسع في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان وصول المبادرة إلى مختلف القرى والمناطق النائية.