وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الغد مع فرنسا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الفترة الماضية شهدت لقاءات متعددة بين الجانبين المصري والفرنسي، مشيرًا إلى التواصل الهاتفي المستمر بين رئيسي البلدين.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز» على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لباريس، مساء الأحد، أن هناك تنسيقًا بين الجانبين على جميع المستويات سواء على مستوى القمة أو المستوى الوزراي، إضافة إلى المتابعة الحثيثة بين الطرفين لتنفيذ أطر التعاون الثنائية في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وأشار إلى تصدر القضية الفلطينية للمباحثات التي ستعقد غدًا، موضحًا أنه سيكون هناك لقاءً آخر يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى احتمالية مشاركة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن خلال تلك الجلسة.

وذكر أن الجلسة العلنية لمجلس الأمن التي عقدت اليوم، كانت بصدد بحث التصعيد في بين فلسطين وإسرائيل، لافتًا على توافق الدول حول ضرورة وقف إطلاق النار، وضرورة تجنب الأضرار الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضًا أهمية التوصل لحل عادل وشامل بإنشاء دولة لفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.