خالد الجندي لمحرمي الترحم على غير المسلمين: السلفيون مكنة تحريم

انتقد الداعية الإسلامي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، «منهج السلفيين» أثناء مناقشته قضية الترحم على الأموات غير المسلمين من ناحية الشرع.

وشبه الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، السلفيين بـ«مكنة تحريم»، يحرمون أي شيء في أي وقت دون أي دليل، وفق قوله.

وأضاف: «من المحرمات أن يُحرم شخص شيء أو يقول على أمر حرام بغير دليل»، مطالبًا شيوخ السلفية بالإتيان بآية قرآنية أو حديث نبوي يُحرم الترحم على الأموات غير المسلمين.

واستشهد الجندي، بقول الله تعالى «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ»، مؤكدًا أن المُطالب بإتيان الدليل هو من يُحرم الأشياء، وليس من يُحللها، كون الأصل في الأمور الإباحة، لكنه لم يرَ في حياته قط، منهج معكوس مثل منهج السلفيين، على حد قوله، فالحرام هو الذي يريد تحديدا ودليلا وليس الحلال.