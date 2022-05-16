 أطباء ألمانيا يطالبون بحظر الدعاية لمشروبات الكحول: تسبب 74 ألف حالة وفاة سنويا - بوابة الشروق
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أطباء ألمانيا يطالبون بحظر الدعاية لمشروبات الكحول: تسبب 74 ألف حالة وفاة سنويا

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 6:51 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 6:51 م

طالب رئيس أطباء ألمانيا كلاوس راينهارت بفرض قيود أقوى على تعاطي الكحول المضر بالصحة.

وبمناسبة أسبوع عمل عن هذا الموضوع، قال رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء بألمانيا اليوم الاثنين:" نحتاج إلى حظر الدعاية للمشروبات الكحولية" مشيرا إلى أن الكحول يسبب نحو 74 ألف حالة وفاة سنويا.

وأضاف راينهارت أنه " ينبغي على الساسة صناع القرار الكف عن تجاهل هذه الحقيقة المحزنة وعليهم اتخاذ إجراءات فعالة في نهاية المطاف من أجل تقليل تعاطي الكحول".

يذكر أن هناك قيودا مفروضة بالفعل على الدعاية للكحول ومنها منع عرض هذه الدعاية للأطفال والمراهقين.

وتابع راينهارت أن " الكحول حاضر في كل مكان في مجتمعنا لكن جوانبه المظلمة يجري نسيانها أو كبتها بسهولة، واستهلاك الكحول محفوف بالمخاطر دائما".

ونصح راينهارت من يشتبه في تعرضه لإشكاليات في تعاطي الكحول أن يتوجه إلى طبيب يثق فيه ولفت إلى أن الكثير من الحالات تمكنت بمساعدة طبية من تقليل استهلاك الكحول بصورة ملحوظة.

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