ضربة موجعة لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة ويست هام في الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، غيابه حارسه البرازيلي إيدرسون دي مورايس عن المباراتين المتبقيتين للفريق في الموسم الجاري؛ بسبب الإصابة.

وكان إيدرسون قد تعرض للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام الأخيرة، والتي حسمها الأول لصالحه بنتيجة 2 - 0، وأقيمت مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وأفاد مانشستر سيتي عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: «يمكننا أن نؤكد أن إيدرسون سيغيب عن المباراتين الأخيرتين لهذا الموسم؛ بسبب كسر بسيط في عظام الوجه».

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ويست هام يونايتد، يوم الأحد القادم، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.