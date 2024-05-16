 ضربة موجعة لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة ويست هام في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الخميس 16 مايو 2024 4:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ضربة موجعة لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة ويست هام في الدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 4:21 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 4:21 م

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، غيابه حارسه البرازيلي إيدرسون دي مورايس عن المباراتين المتبقيتين للفريق في الموسم الجاري؛ بسبب الإصابة.

وكان إيدرسون قد تعرض للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام الأخيرة، والتي حسمها الأول لصالحه بنتيجة 2 - 0، وأقيمت مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وأفاد مانشستر سيتي عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: «يمكننا أن نؤكد أن إيدرسون سيغيب عن المباراتين الأخيرتين لهذا الموسم؛ بسبب كسر بسيط في عظام الوجه».

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ويست هام يونايتد، يوم الأحد القادم، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك