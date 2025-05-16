نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الفلبيني توجه صفعة قوية للرئيس ماركوس

أظهرت النتائج الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات الفلبينية، اليوم الجمعة، تصدر حلفاء رئيسيين لرئيس البلاد السابق، المحتجز رودريجو دوتيرتي، واثنين من مرشحي المعارضة، ضمن آخرين، انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في 12 مايو.

وقدمت نتائج انتخابات التجديد النصفي دعما قويا غير متوقعا لدوتيرتي ودفعة لابنته نائبة الرئيس سارة دوتيرتي قبل محاكمتها بالتقصير أمام مجلس الشيوخ في يوليو.

وقال المحللون إن الانتخابات وجهت صفعة لإدارة الرئيس فرديناند ماركوس الابن التي لم يؤد مرشحوها بشكل جيد في انتخابات التجديد النصفي عندما يكون تأثير الرئيس عادة قويا.

ودعمت سارة دوتيرتي خمسة من الاثنى عشر فائزا في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ايمي ماركوس، شقيقة الرئيس، وكاميل فيلار، وهي مرشحة أخرى من تحالف ماركوس، تنتمي لأسرة سياسية ثرية. وكان 5 آخرون، متحالفون مع ماركوس. وضم الفائزون، المفاجأة، اثنين من مرشحي المعارضة. وكان اثنان من حلفاء دوتيرتي ضمن الخمسة المتصدرين.

وتصدر كريستوفر جو، وهو عضو سابق بالحكومة تحت قيادة رودريجو دوتيرتي، الفائزين في مجلس الشيوخ بحصوله على أكثر من 17 مليون صوت. وجاء رونالد ديلا روزا، وهو قائد الشرطة الوطنية في عهد دوتيرتي ومنفذ حملته المميتة لمكافحة المخدرات، في المرتبة الثالثة.

ولم يتمكن إروين تولفو، وهو مذيع نشرات إخبارية من مرشحي ماركوس إلا الحصول على المرتبة الرابعة. وجاء اثنان من أعضاء المعارضة بام أكينو وكيكو بانجيلينان في المرتبة الثانية والخامسة على الترتيب.

وقال المحلل السياسي رونالد لاماس إن نتائج الانتخابات تعكس "تصويتا ضد الإدارة"، مضيفا أنه لم يكن تصويتا لمرشحي دوتيرتي لأن الكثير من المرشحين المعارضين لدوتيرتي فازوا أيضا، بما في ذلك في المجلس الأدنى من البرلمان.