إسرائيل تصادق على إقامة مستوطنة جديدة باسم ترامب في الجولان

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صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة احتفالية عقدتها في هضبة الجولان مساء اليوم الأحد على إقامة مستوطنة جديدة في الجولان تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب اعترافه مؤخرا بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة.

وحضر الجلسة السفير الامريكي في القدس ديفيد فريدمان،بحسب هيئة البث الإٍسرائيلي في موقعها الإلكتروني.

وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هضبة الجولان كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل.

وأكد أن إسرائيل ستواصل العمل لمنع تموضع الميليشيات الإيرانية وراء الحدود.

ولم يتضح التاريخ الذي سوف يتم فيه تشييد المستوطنة الجديدة

وتطرق نتنياهو الى قيام إيران بمهاجمة ناقلتي النفط في منطقة الخليج، داعيا المجتمع الدولي الى دعم موقف واشنطن فيما يتعلق بصد العدوان الإيراني.

كانت الولايات المتحدة قد اتهمت ايران بالمسوؤلية عن مهاجمة ناقلتي نفط في خليج عمان ، وهو ما نفته طهران.