محافظ أسوان يعتمد حركة محليات بالوحدات المحلية والديوان العام

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اعتمد أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، حركة تنقلات داخلية لبعض إدارات الديوان العام ورؤساء ونواب الوحدات المحلية.

وتضمنت الحركة نقل كمال حلمى عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة البصيلية، بجانب نقل على أحمد على رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيساً لمدينة أبو سمبل السياحية، وأيضاً نقل سيد عبد الوهاب مدنى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان رئيساً لمدينة السباعية، بالإضافة إلى نقل يحيى مصطفى محمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، مع تعيين أحمد عبد الوهاب محمود مساعد لرئيس مدينة إدفو بدلاً من رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

واعتمد أشرف عطية حركة تنقلات داخلية بمبنى ديوان عام المحافظة، والتى شملت تعيين العميد ممدوح أبو بكر أبو الحمد مديراً لشئون مكتب محافظ أسوان، ونقل المهندس عبد الرازق محمود مدير مكتب المحافظ للعمل مديراً لإدارة المشاتى والسياحة بالمحافظة، بجانب تعيين ناجح مصطفى على مدير المكتب الفنى بالمحافظة للعمل مديراً لإدارة تنمية القرية.

وتعيين أسماء سيف الدين برجاس مدير مكتب نائب المحافظ مديراً للمكتب الفنى، علاوة على تعيين أحمد سليمان عبده مديراً لمكتب السكرتارية الإدارية الخاصة بمكتب المحافظ.