متحدث الكرملين: هناك سبيل وحيد لتطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن!

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن السبيل الوحيد لتطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن يكمن في تخلي الجانب الأمريكي عن الهيمنة، وإدراك أن روسيا لن تكون تابعا لأحد، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "الطريقة الوحيدة هي التخلي عن سياسة الهيمنة في الشؤون العالمية، وفهم أن روسيا لا تريد ولن تكون تابعة لأي أحد - بأي معنى لهذه الكلمة. وعندما يدرك الجانب الأمريكي، أنه من الممكن التحدث مع روسيا فقط على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، فإن الوقت سيحين للتخطيط للاتصالات التالية".

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تم عقد القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، في جنيف. ولكن في الوقت الراهن، وفقا لممثل الكرملين، "لا يوجد حوار بهذا الخصوص بين البلدين".