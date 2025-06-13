وزير البترول يتفقد موقع استقبال سفينة التغييز الثالثة بميناء العين السخنة

أجرى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة تفقدية إلى موقع استقبال سفينة التغييز الثالثة بميناء العين السخنة، يرافقه عدد من قيادات التنفيذية بقطاع البترو، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتأمين احتياجات قطاعات الدولة من الطاقة، وخطط استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف.

وتأتي هذه الزيارة لمتابعة الموقف التنفيذي لاستقبال السفينة الثالثة وتجهيزها لبدء أعمال التشغيل والربط على الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ضمن منظومة إعادة تغييز الغاز المسال التي تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتأمين الإمدادات وتنويعها، إذ تمثل سفينة إعادة التغييز الثالثة إضافة نوعية تدعم جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وخلال الزيارة، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التعجيل بجميع الأعمال التحضيرية لبدء التشغيل والربط على الشبكة القومية قبل الجدول الزمني الموضوع مسبقًا مع مراعاة جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء إتمام التجهيزات، حرصًا على التعجيل ببدء ضخ الغاز الطبيعي، مشددًا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تؤثر على التشغيل المنتظم.

وأشار إلى أن وجود ثلاث وحدات تغييز موزعة على مواقع استراتيجية بموانئ مصر يعزز من مرونة الشبكة القومية، وقدرة قطاع البترول على الاستجابة السريعة لمتغيرات الطلب، سواء للاستهلاك المحلي أو لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية، خاصة مع تزايد الأحمال في فصل الصيف.

وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة الوزارة لتعظيم قدرات منظومة الغاز الطبيعي المسال، وتأمين إمدادات الوقود بكفاءة واستدامة، مع الاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمرونة التشغيلية وتنويع مصادر الطاقة والإمدادات.

رافق الوزير خلال الجولة يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومعتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، وإبراهيم عبد الحافظ رئيس شركة سوميد، وخالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، وحسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت، ووائل لطفي رئيس شركة إنبي، وياسر صلاح رئيس شركة جاسكو.