تمكنت السلطات السعودية من إحباط محاولة لتهريب نحو 7ر1 مليون حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر في ميناء جدة الإسلامي، غرب المملكة ، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "مطحنة"، واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية حمود الحربي، في تصريح له اليوم الجمعة" أنه وردت إرسالية معدات عبر ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن "مطحنة"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل الإرسالية".

وأضاف الحربي "بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة"، مؤكدًا "أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات".





