سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب أفعالها في غزة

أعلنت سلوفينيا، حظر استيراد وتصدير وعبور جميع الأسلحة من وإلى إسرائيل ردا على ما تفعله في غزة.

ووصفت سلوفينيا - التي انتقدت إسرائيل بشكل متكرر، بسبب الفظائع التي ترتكبها في غزة - القرار الذي أُعلن مساء أمس الخميس، بأنه "أول إجراء من نوعه من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

وفي مطلع يوليو الجاري، حظرت سلوفينيا دخول وزيرين إسرائيليين يمينيين متطرفين، متهمة إياهما بـ"التحريض على العنف المتطرف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الفلسطينيين" من خلال "تصريحاتهما الداعية للإبادة الجماعية".

وفي يونيو 2024، صادق البرلمان السلوفيني على قرار الاعتراف بدولة فلسطين، تبعاً لإيرلندا والنرويج وإسبانيا.

ويُعد هذا الحظر أمرا رمزياً إلى حد كبير، حيث إنه لا توجد تقريبا أي تجارة للأسلحة بين سلوفينيا الصغيرة وإسرائيل، وإنما يهدف القرار أساساً لإرسال رسالة دبلوماسية لزيادة الضغط عليها وسط تصاعد الغضب الدولي تجاه أفعال إسرائيل ومشاهد المجاعة في غزة.