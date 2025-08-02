طارق الشناوي بعد أزمته مع نقابة الموسيقيين: ليه قانون النقابة فيه زينب؟

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن وصفه لقرار نقابة المهن الموسيقية الأخير بشأن الفنان راغب علامة بأنه «عشوائي» يندرج تحت مظلة «النقد المباح» وليس «التجريح».

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي مع سعيد محفوظ عبر «Extra News»، أن موقفه مدعوم بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي حفظ شكوى النقابة ضده، وكذلك ببيان من نقابة الصحفيين أكد أن استخدام مصطلح «عشوائية» لا يعد تجريحا.

ودافع عن وجهة نظره قائلا: «أنا مُصر أن ما حدث كان عشوائيا»، مشيرا إلى أن النقابة تتبع معايير مزدوجة في قياس الأمور.

وتساءل: «كم مطربا يرتدي حلقا دون أسماء، وهو أمر مستهجن في المجتمع المصري، هل سمع أحد سمع أن النقابة اتخذت أي قرار، وكم مطربة ترتدي ملابس غير متعارف عليها، ورغم ذلك صمتت النقابة؟».

واستشهد بجملة شهيرة للفنان فؤاد المهندس «القانون ما فيهوش زينب»، متسائلا: «طيب ليه قانون النقابة فيه زينب؟ كدا يبقى فيه زينب! زينب يعني أن فيه استثناء، ومن هنا جاءت العشوائية».

ورد على سؤال حول سبب انزعاج البعض من نقده، موضحا أن ضيق الصدور من النقد هو جزء من الطبيعة البشرية، قائلا: «كلنا نحب نسمع كلام حلو، المشكلة ليست في الاحساس بالتقبل من عدمه لكن في رد الفعل الذي يصل إلى القضاء بسبب كلمة أجمعا عليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين على أنها مجرد تعبير عادي».

وسبق أن أعلنت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن إحياء الحفلات داخل مصر، واستدعائه رسميًا للتحقيق، وذلك على خلفية ما وصفته النقابة بـ«سلوك مشين» بدر منه خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر التقاط بعض المعجبات صور «سيلفي» مع الفنان، والرقص إلى جواره، في حين لفتت إحدى الحاضرات الأنظار بعدما اقتربت منه وفاجأته بقبلة أثناء التصوير.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة من نقابة المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي، مؤكدا التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسئولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.