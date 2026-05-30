مستشار المرشد الإيراني يتهم ترامب بـ«خيانة الدبلوماسية» بسبب استمرار الحصار على إيران

قال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني للشئون العسكرية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة»، متهما واشنطن بمواصلة الحصار البحري على إيران وطرح مطالب وصفها بالمبالغ فيها.

وأضاف رضائي، بحسب ما نقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية عبر حسابها العربي على منصة «إكس»، أن إيران «جادة في الدبلوماسية والمفاوضات»، لكنها، بحسب تعبيره، «أكثر جدية في التعامل مع المعتدي»، قائلا إن على الولايات المتحدة الآن إثبات حسن نيتها.

اتهام لواشنطن بإفشال المسار الدبلوماسي

وتأتي تصريحات رضائي في ظل اتهامات إيرانية متزايدة لواشنطن بإبقاء الحصار البحري قائما رغم الحديث عن مسودة تفاهم بين الجانبين، تتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

وكان رضائي قد كتب، في منشور سابق على منصة «إكس» نقلته وسائل إيرانية، أن سيناريو الحصار «سيفشل»، وأن إيران «لن تفقد مضيق هرمز»، معتبرا أن الميدان والدبلوماسية يتحركان بتنسيق مع قيادة إيران.