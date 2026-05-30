مسئولون أمنيون إسرائيليون ينتقدون حديث نتنياهو عن تجاوز الليطاني جنوب لبنان

انتقد مسئولون أمنيون إسرائيليون حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تجاوز الجيش الإسرائيلي شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان، معتبرين أن هذه التصريحات تعرض القوات للخطر، وتأتي في إطار حملته الانتخابية.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن حالة من الغضب سادت أوساط المؤسسة الأمنية، عقب تصريحات أدلى بها نتنياهو، وتحدث فيها عن نشاط عسكري إسرائيلي شمال الليطاني، في وقت تتسم فيه العمليات على الجبهة اللبنانية بحساسية أمنية عالية.

ونقلت الهيئة عن مسئولين أمنيين قولهم إن الكشف عن هذه الأنشطة لا يحقق فائدة عملياتية، وقد يوفر معلومات يمكن أن تؤثر على سلامة القوات المنتشرة في الميدان.

ووصف المسئولون الأمنيون الخطوة بأنها «غير ضرورية وتعرض القوات للخطر».

وأضافوا أن تصريحات نتنياهو تعد «جزءا من حملته الانتخابية للانتخابات المقبلة».

وكان نتنياهو قد ادعى، يومي الخميس والجمعة، أن الجيش الإسرائيلي «تجاوز نهر الليطاني» بجنوب لبنان، وتقدم إلى «مواقع سيطرة».

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، بينما يواجه انتقادات من خصومه السياسيين، الذين يتهمونه أحيانا بتوظيف القضايا الأمنية لتعزيز موقعه السياسي.

ويعد نهر الليطاني الشريان المائي الأطول والأهم في لبنان، حيث ينبع من غرب مدينة بعلبك شرقي البلاد في البقاع الشمالي، ويقطع مسافة تقارب 170 كيلومترا بالكامل داخل الأراضي اللبنانية، قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط شمال صور.