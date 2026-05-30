جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء لبلدات بجنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً بالإخلاء لعدد من البلدات في جنوب لبنان.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي االكولونيل "احتياط"أفيخاي أدرعي، إنذارا بإخلاء العديد من بلدات وقرى في جنوب لبنان، وذلك في منشور على موقع إكس، اليوم السبت، بحسب ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست في موقعها الإلكتروني.

وطالب المنشور سكان بلدات ميفدون وشوكين وزبدين في النبطية بإخلاء منازلهم على الفور، والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، بينما يستهدف الجيش الإسرائيلي حزب الله في المنطقة.

يشار إلى إن إسرائيل توجه على نحو متكرر تحذيرات لسكان بلدات وقرى في جنوب لبنان بالإخلاء تمهيدا لشن هجمات على أهداف يقول الجيش الإسرائيلي إنها تعود لحزب الله في تلك المناطق، وذلك في إطار تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ السادس عشر من الشهر الماضي.