تسنيم: بحارة إيرانيون تلقوا تهديدات أمريكية بإطلاق النار والحصار البحري مستمر

قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية، عبر حسابها العربي على منصة «إكس»، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع الحصار البحري عن إيران يجب النظر إليها «بعين الشك».

وأضافت الوكالة أنه في حال تنفيذ رفع الحصار فعليا، فإن ذلك سيعني اعترافا من واشنطن بما وصفته «تسنيم» بأنه «انتهاكها» لوقف إطلاق النار عبر فرض الحصار البحري.

وذكرت «تسنيم»، بحسب معلومات مراسلها، أن الاتصالات مع البحارة الإيرانيين تشير إلى أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال مستمرا.

وأضافت الوكالة أن البحارة الإيرانيين تلقوا تهديدات من السفن الحربية الأمريكية بإطلاق النار عليهم.

لا تأكيد أمريكي للواقعة

ولم يصدر، حتى الآن، تأكيد أمريكي رسمي بشأن واقعة تهديد البحارة الإيرانيين بإطلاق النار.

وتؤكد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن الحصار يستهدف السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وتقول «سنتكوم» إن الحصار لا يعرقل حرية الملاحة للسفن العابرة مضيق هرمز من وإلى موانئ غير إيرانية.

- الحصار البحري

وفي 12 أبريل 2026، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ستبدأ، اعتبارا من 13 أبريل، تنفيذ حصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، تنفيذا لإعلان رئاسي أمريكي.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراءات تشمل الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عمان.

وفي 27 مايو 2026، ذكرت «رويترز» أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية مرتبطة بالطائرات المسيرة قرب مضيق هرمز، بعد توتر جديد حول الملاحة في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تحدث التلفزيون الإيراني عن مسودة تفاهم محتملة بشأن إعادة فتح المضيق ورفع الحصار البحري.

واليوم ذكرت «وول ستريت جورنال» أن بعض السفن بدأت تعبر مضيق هرمز بطرق سرية، بينها إطفاء أنظمة التعريف الآلي والأضواء، لتقليل فرص رصدها أو استهدافها، في ظل استمرار المخاطر الأمنية حول المضيق.

