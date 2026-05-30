وزير الطاقة السوري: تحسن تدريجي للوضع المائي في نهر الفرات

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم السبت، أن الوضع المائي في نهر الفرات يشهد تحسناً تدريجياً.

وقال البشير في منشور على منصة “إكس”: نطمئن أهلنا في الرقة ودير الزور بأن الوضع المائي على نهر الفرات يشهد تحسناً تدريجياً، حيث تم إغلاق البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات مما خفّض التمرير المائي إلى نحو 1400 م³/ثا"، بحسب قناة الإخبارية السورية.

وأضاف أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الوضع على مدار الساعة لضمان عودة المناسيب إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي.

جاء تصريح الوزير البشير بعد يوم من بيان لوزارته- تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه- جاء فيه ان الجهود والمتابعات التي أجرتها القيادة السورية مع الجانب التركي أثمرت عن البدء بتخفيض كميات المياه الممررة من الجانب التركي باتجاه الأراضي السورية عبر نهر الفرات".

وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار غير مسبوقة نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، حيث دعا الدفاع المدني السوري، يوم الاثنين الماضي ، السكان القاطنين على ضفاف نهر الفرات وفي المناطق المنخفضة بمحافظتي الرقة ودير الزور، إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من مجرى النهر، محذراً من موجة فيضان قد ترفع منسوب المياه إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي خلال الساعات والأيام المقبلة.

وفي العراق، صرح وزير الموارد المائية بأن بلاده اتخذت استعدادات كاملة لإستيعاب الموجة الفيضانية المحتملة في مجرى نهر الفرات من سوريا غربي البلاد.