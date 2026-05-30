روسيا تستدعي سفيرها لدى أرمينيا بسبب خطوات التقارب مع الاتحاد الأوروبي

استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفيرها لدى أرمينيا، سيرجي كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن تصرفات يريفان.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تم استدعاء السفير الروسي لدى جمهورية أرمينيا، سيرجي بافلوفيتش كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن خطوات القيادة الأرمينية نحو التقارب مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضر بالتعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ولطالما أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن بلاده تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي فبراير، أقر البرلمان المحلي مشروع قانون في قراءته الأولى لبدء عملية الانضمام.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابق أن للجمهورية الحق في اختيار شركائها، لكن من المستحيل أن تكون في اتحاد جمركي مع كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد. وحث الرئيس يريفان على اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.

وفي مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان، حذر بوتين من أن يريفان ستفقد إمكانية الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحرة إذا انسحبت من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. كما ستواجه أرمينيا متطلبات أكثر صرامة لشركات النقل بالشاحنات، وسيتعين على المهاجرين الحصول على تصاريح للعمل في روسيا. علاوة على ذلك، سترتفع أسعار الوقود في الجمهورية، ما سيكلفها 14% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي إلى أن أي قرارات اقتصادية تتخذها يريفان للتقارب مع الاتحاد الأوروبي لن تضر بالعلاقات الإنسانية مع موسكو.