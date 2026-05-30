واشنطن: 15 مليون دولار مكافأة لمن يكشف ممولي الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي مقابل أي معلومات تؤدي لتفكيك أو تعطيل الشبكات والآليات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتستهدف حملة برنامج "مكافآت من أجل العدالة" (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول عدة قنوات اقتصادية.

وتشمل المعلومات الكشف عن أسطول الظل والشركات الواجهة المستخدمة للالتفاف على العقوبات وشحن النفط الإيراني، وتحديد المؤسسات المالية، البنوك، أو شركات الصرافة التي تسهل المعاملات التجارية والمالية للحرس الثوري.

كما تشمل تتبع الحسابات والمنصات التي تعتمد على العملات المشفرة لنقل وتعمية حركة الأموال، ورصد الطرق والآليات المستخدمة لنقل الأموال والإمدادات إلى الفصائل الموالية لإيران في المنطقة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية.