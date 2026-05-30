وزير الدفاع الأمريكي يخفف من نبرته التحذيرية تجاه الصين ويؤكد التزام واشنطن بأمن المحيط الهادئ

طمأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث حلفاء بلاده في منطقة المحيط الهادئ بأن واشنطن لا تزال ملتزمة تجاه المنطقة، وذلك مع تخفيفه حدة تصريحات سابقة له وصف فيها الصين بأنها تمثل تهديدا، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وفي كلمة ألقاها أمام مجموعة من قادة العالم والدبلوماسيين وكبار المسئولين الأمنيين في مؤتمر "حوار شانجريلا" للدفاع المنعقد في سنغافورة، اليوم السبت، قال هيجسيث إن المنطقة "لها تداعيات عميقة على أمن الولايات المتحدة وازدهارها"، مشيرًا إلى أن أولوية واشنطن تكمن في "تحقيق توازن قوى دائم ومفضل في المحيط الهادئ".

وهذه هي المرة الثانية التي يخاطب فيها الوزير هذا المنتدى الذي يستضيفه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وفي العام الماضي، أثار غضب الصين عندما حذّر من تهديدات سريعة النمو قادمة من الصين، وخاصة موقفها العدائي تجاه تايوان.

وقال هيجسيث آنذاك، إن الصين لم تعد تكتفي ببناء قواتها العسكرية للاستيلاء على تايوان، بل إنها "تتدرب بنشاط على ذلك يوميًا".

وهذا العام، يأتي المؤتمر بعد أسبوعين فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين ولقائه مع الرئيس شي جين بينج في بكين ، والتي وصف ترامب بعدها شي بأنه "قائد عظيم"، وأعرب عن تطلعه إلى "مستقبل رائع معا".

وقال هيجسيث، الذي رافق ترامب في زيارته لبكين، إن الرئيسين اتفقا على أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة "بناء علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي، والعدالة والتبادل، مؤكدين أنه بينما ستحمي كل دولة مصالحها بقوة، يمكننا إبرام اتفاقيات عملية ومفيدة للطرفين حيث تتوافق مصالحنا".

ولكنه شدد على أن ضمان عدم السماح للصين بالهيمنة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ لا يزال يمثل أولوية لأمريكا.

وأضاف: "ثمة قلق مبرر بشأن التصعيد العسكري التاريخي للصين وتوسع أنشطتها العسكرية داخل المنطقة وخارجها".

وانتقد هيجسيث بشدة في وقت سابق الحلفاء، كما حذر أيضا من الهيمنة الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقارن هيجسيث الحلفاء والشركاء في المحيط الهادئ بأولئك في أوروبا ، وقال إن الشركاء الآسيويين يتبعون تقليديا نهجا عمليا تجاه التحالفات.

كما كرر طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب لما تسميه تقاسما أكثر عدالة للأعباء داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأكد: "لقد انتهى عصر دعم الولايات المتحدة لدفاع الدول الغنية. نحن بحاجة إلى شركاء، وليس دولا تحتاج للحماية".

كما تناول هيجسيث الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلا إن هدف واشنطن هو "توازن حقيقي مستقر... لا تستطيع فيه أي دولة، بما في ذلك الصين، فرض الهيمنة أو التحكم في أمن أمتنا وحلفائنا".

في الوقت نفسه، استخدم لهجة تصالحية تجاه بكين، قائلا إن العلاقات بين واشنطن وبكين "أفضل مما كانت عليه منذ سنوات عديدة". وأضاف أن إدارة ترامب تسعى جاهدة لتحقيق سلام مستقر وتجارة عادلة وعلاقات محترمة مع بكين.