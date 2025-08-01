القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي تظهر عليه آثار المجاعة

نشرت كتائب "عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، فيديو لمحتجز إسرائيلي لديها ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن، وذلك نتيجة استمرار سياسة التجويع الإسرائيلية للقطاع المتزامنة مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 22 شهرا.

وقالت القسام في مقطع الفيديو، نشرته على صفحتها بمنصة "تليجرام"، إن هذا المحتجز (لم تسمّه) كان "ينتظر أن يخرج بصفقة (تبادل أسرى)".

وفي المقطع، ظهر الأسير الإسرائيلي وهو يجلس على سرير في غرفة ضيقة بينما تظهر عليه علامات المجاعة وسوء التغذية، حيث برزت أضلاعه بشكل حاد نتيجة النقص الشديد في الوزن، في مشهد يعكس جانبا من سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها بغزة.

وتضمن المقطع مشاهد سابقة لهذا المحتجز، وهو يجلس في سيارة برفقة محتجز آخر، يشاهدان مراسم الإفراج عن زملائهم خلال اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الأخير الذي سرى في يناير الماضي، وتهربت منه إسرائيل في مارس الماضي.

وباللغات الثلاث العربية والإنجليزية والعبرية، قالت "القسام" في مقطع الفيديو إن المحتجزين الإسرائيليين لديها "يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب".

وأرفقت مقطع الفيديو بمشاهد لأطفال من غزة تظهر عليهم علامات سوء التغذية نتيجة مواصلة إسرائيل سياسة التجويع.



