قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد حريق المطعم

أجرى اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة تفقدية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لمستشفى سوهاج العام، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث الحريق الذي اندلع بأحد المطاعم في ميدان الشبان المسلمين بنطاق حي شرق سوهاج، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، والذي أسفر عن إصابة 13 مواطنًا بحروق متفرقة.

ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، حيث حرص على متابعة جميع الحالات المصابة داخل غرف الرعاية والطوارئ، واستمع لشرح مفصل عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

ووجه المحافظ خلال زيارته، بضرورة توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والطبية للمصابين، والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم، حتى تمام تماثلهم للشفاء، مشددًا على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحوادث الطارئة.

كما أصدر المحافظ تعليماته إلى مسئولي بنك الدم بالمستشفى برفع حالة الطوارئ، لضمان توافر كميات الدم المطلوبة، بما يضمن سرعة التدخل في الحالات الحرجة، مع استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين على مدار الساعة.

وعقب تفقد محافظ سوهاج حالة المصابين أثناء تلقيهم العلاج والإسعافات اللازمة بالمستشفى، التقى أسرهم وأقاربهم المتواجدين بالمستشفى وطمأنهم على حالة أبنائهم، مؤكدًا لهم أن كافة أجهزة المحافظة معهم وستقف بجانبهم حتى تماثلهم للشفاء، وخروجهم من المستشفى.

وفي ضوء الواقعة أيضًا، أصدر المحافظ توجيهاته الفورية إلى الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بسرعة فحص تراخيص المطعم، والتأكد من مدى التزامه بالاشتراطات القانونية والبيئية.

كما كلف إدارة الحماية المدنية بمراجعة عناصر السلامة المهنية والدفاع المدني داخل المطعم، للوقوف على أسباب الحريق ومدى وجود وسائل الحماية الكافية.

وكلف المحافظ مديرية القوى العاملة بسوهاج بفحص أوضاع العمال داخل المطعم، ومراجعة مدى التزام المنشأة بقوانين العمل، لا سيما في ما يخص تشغيل الأطفال، ومدى تطابق العمالة مع اللوائح المعمول بها.