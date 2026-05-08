ترامب: أمريكا ستضرب إيران بقوة أكبر إذا لم توقع اتفاقا بسرعة!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة أكبر بكثير" إذا لم توقع طهران على اتفاق قريبا، وذلك في أعقاب تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز.

وقال الجيش الأمريكي إن قواته ردت على هجمات إيرانية بينما كانت ثلاث مدمرات تعبر الممر المائي بـ "ضربات دفاعا عن النفس".

وأكد الجيش الإيراني وقوع هجمات على سفن حربية أمريكية، وبدوره ألقى باللوم على الهجمات الأمريكية ضد ناقلة نفط إيرانية.

وفي تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، قال ترامب إن وقف إطلاق النار المعمول به منذ نحو شهر "مستمر وهو ساري المفعول"، واصفا الضربات الأمريكية بأنها "ضربة خفيفة".

وفي الوقت نفسه، وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن المدمرات الأمريكية "عبرت بنجاح كبير خارج مضيق هرمز تحت النيران" وإنها لم تتعرض لأي أضرار، بينما "لحقت أضرار جسيمة بالمهاجمين الإيرانيين".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "تماماً كما هزمناهم مرة أخرى اليوم، سوف نهزمهم بقوة أكبر وبقدر أكبر من العنف في المستقبل، إذا لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة!".

وأعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، حيث تنتظر إدارته رد طهران على مقترح مكون من 14 نقطة لإنهاء الحرب.

وقالت إيران في وقت سابق يوم الخميس إنها لا تزال تراجع النص وستسلم ردها عبر الوسيط الباكستاني.