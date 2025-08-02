إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان وعمال الفير ووركس بكفالة 50 ألف جنيه

أخلت نيابة العلمين ومقرها مدينة برج العرب غربي الإسكندرية، سبيل "ياسر.ال"، منظم حفل الفنان محمد رمضان، بمارينا - الساحل الشمالي، والذي شهد حادث سقوط ألعاب نارية على الجمهور، وأفراد الأمن الخاص بتأمين الحفل، إثر انفجار ماكينة الهواء، مما تسبب في اشتعال النيران.

كما أخلت النيابة سبيل عمال شركة "الفير ووركس" من ديوان القسم بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم، مالم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

جاء ذلك خلال مباشرة النيابة التحقيق في حادث مصرع شخص يدعى حسام حسن عبد القوي، 23 عامًا، وإصابة 6 آخرين، وذلك أثناء انفجار ماكينة الهواء والألعاب النارية، بحفل الفنان محمد رمضان، بالساحل الشمالي، مساء الخميس.

وأظهر تقرير فحص الأسطوانة المتسببة في الحادث أنها انفجرت فجأة ودون سبب "قضاء وقدر" حيث أنها كانت آمنة، لذلك تم اعتماد دخولها للحفل.

وصرحت النيابة، بتسليم جثمان الضحية لأسرته لمواراته الثرى، بعد أن تم نقله إلى ثلاجة الحفظ بالمستشفى، وموافاتها بالتقرير المبدئي للطب الشرعي؛ حول أسباب الوفاة، والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، والاطلاع على التصاريح الخاصة بالحفل، ومدى اتباع الشركة المنظمة لاجراءات السلامة من عدمه.

وكانت الشرطة ألقت القبض على "م.و"، المسئول عن شركة "ال.و"، المتسببة في حادث سقوط ألعاب نارية على الجمهور، وأفراد الأمن الخاص بتأمين الحفل، مما تسبب في اشتعال النيران.

واستمعت النيابة إلى أقوال منظمي الحفل، وأفراد الأمن، وطلبت موافاتها بتحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة، والاستماع لأقوال المصابين حال سماح حالتهم الصحية بذلك.

والمصابون هم كل من عبد اللاه على حمدي، 20 عامًا، وزين عاطف زين، 20 عامًا، وعصام أحمد علي، 21 عامًا، ومحمد خالد سعد، 25 عامًا، وعبد الله حمد عبد الله، 18 عامًا، وعبد الرحمن حسام الدين، 15 عامًا، بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين لإسعافهم.

يذكر أن الفنان محمد رمضان، اضطر لإنهاء الحفل، نظرًا لوجود حالة وفاة، نتيجة سقوط الألعاب النارية على الجمهور، والذي طلب منه الانصراف بهدوء منعا للتدافع، وجرى طلب الإسعاف لمن أصيبوا، إذ تم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.