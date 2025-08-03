 السجن المؤبد لمحاسب بتهمة الاتجار في المخدرات بعد ضبط 15 كيلو مخدرات داخل سيارته بمدينة بدر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السجن المؤبد لمحاسب بتهمة الاتجار في المخدرات بعد ضبط 15 كيلو مخدرات داخل سيارته بمدينة بدر

أحمد محفوظ
نشر في: الأحد 3 أغسطس 2025 - 5:15 م | آخر تحديث: الأحد 3 أغسطس 2025 - 5:15 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لمحاسب، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة بدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين ياسر يوسف محمد، وسامح عبدالغني العنتبلي، وشريف سامي السعيد، وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

وجاءت إحالة المتهم "ع. س" إلى محكمة الجنايات من قبل النيابة العامة، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وتضمنت تحقيقات القضية رقم 3521 لسنة 2025 جنايات مدينة بدر، والمقيدة برقم 879 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، أن المتهم كان بحوزته 13 كيلو جرامًا من الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر الآيس، بقصد الاتجار، أثناء سيره بالطريق العام بمدينة بدر.

وأظهرت التحقيقات أن دورية أمنية استوقفت المتهم لتفتيش سيارته، حيث عُثر بداخلها على المضبوطات، ففر هاربًا وترك السيارة، لكن الأجهزة الأمنية تمكّنت من ضبطه، وأقر عند مواجهته بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار.

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