فيلم الجزيرة البائسة يمثل السينما العربية في مهرجانين بإسبانيا وروسيا

أعلنت المخرجة مروة عبد المنعم عن مشاركة فيلمها "الجزيرة البائسة" في مهرجانين دوليين، أحدهما في إسبانيا والآخر في روسيا، ضمن فعاليات تركز على قضايا الأطفال والبيئة والإنسانية.

ويشارك الفيلم في مهرجان السينما للأطفال واليافعين "GaztefilmFest" بمدينة فيتوريا-غاستيز بإسبانيا، وهو مهرجان يمنح الأطفال دورًا فاعلًا كمبرمجين ومنسقين، بداية من اختيار الأعمال المشاركة وحتى تقديمها على الشاشة وتصميم الهوية البصرية للمهرجان. يركّز المهرجان على عرض أفلام مستقلة من مختلف أنحاء العالم، تتناول موضوعات إنسانية واجتماعية من منظور الطفل.

كما أعلنت مروة عن اختيار نفس الفيلم لتمثيل مشرّف في مهرجان "Light of the World – نور العالم" المقام في روسيا، والذي تنظمه أبرشية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ويموله صندوق المنح الرئاسية، ويُعد منصة فنية تحتفي بالأعمال التي تحمل رسائل روحية وإنسانية.

"الجزيرة البائسة" هو فيلم رسوم متحركة بتقنية "كات آوت"، تم إنتاجه من خلال ورشة حكي مع أطفال سودانيين مقيمين في مصر، ويتناول أزمة بيئية واجتماعية تمر بها جزيرة خيالية، من خلال رؤية الأطفال.