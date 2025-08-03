خلاف على محل مستأجر ينتهي بضبط زوجين اعتديا على سيدة في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على شخص وزوجته، بتهمة التعدي على سيدة بسبب خلافات تتعلق بمحل مستأجر بالغربية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شخصًا وزوجته أثناء تعديهما على سيدة بمحافظة الغربية.

وبالتحري، تبين أنه بتاريخ 20 يوليو الماضي، تلقى مركز شرطة كفر الزيات بلاغًا من سيدة تملك محلًا بالمنطقة، تتضرر فيه من عامل "له معلومات جنائية" وزوجته، يقيمان بذات المنطقة، لاعتدائهما عليها بالضرب وإحداث إصابات بها عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة، بالإضافة إلى إتلاف هاتفها المحمول، وذلك نتيجة خلافات تتعلق بالمحل المؤجر لهما.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات على المحل.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.