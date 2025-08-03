المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يدعو إلى تدفق المساعدات لإنقاذ أرواح المدنيين قبل فوات الأوان

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن هناك أكثر من 22 ألف شاحنة مساعدات إنسانية متوقفة حاليًا عند بوابات معابر قطاع غزة، غالبيتها تابعة لمنظمات أممية ودولية وجهات متعددة، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها عمداً ضمن سياسة ممنهجة لـ«هندسة التجويع والحصار والفوضى»، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

وأدان في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، بأشد العبارات استمرار الحصار وتجويع المدنيين واحتجاز المساعدات، مؤكدًا أنه «جريمة حرب مكتملة الأركان؛ تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية».

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي، ومعه الدول المنخرطة بالصمت أو التواطؤ، المسئولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية، وعن النتائج الكارثية المترتبة على حرمان السكان من الغذاء والدواء والوقود.

وطالب بإدخال فوري وآمن ودائم لكل الشاحنات المحتجزة، وفتح المعابر دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة قبل فوات الأوان.