قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الثلاثاء، إن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ نحو 15.5 مليون نسمة، بينهم 7.4 ملايين يعيشون في فلسطين التاريخية، منهم أكثر من مليوني نازح داخل غزة والضفة الغربية المحتلة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية وتواصل التوسع الاستيطاني.

وأوضح الجهاز، في بيان بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، أن عدد من يعيشون في الشتات بلغ 8.1 ملايين نسمة.

وأشار إلى أن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أدت إلى "نزوح ما يقارب مليوني فلسطيني" من أصل نحو 2.2 مليون كانوا يقيمون في القطاع عشية الحرب، يعيش كثير منهم حاليا في الخيام ومراكز الإيواء والمدارس.

وأضاف أن نحو 40 ألف فلسطيني نزحوا أيضا من مخيمات شمال الضفة الغربية، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة.

وعن الوضع في الضفة الغربية، قال إن الاستيطان الإسرائيلي "يتوسع بشكل متواصل"، موضحا أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية بلغ 645 موقعا حتى نهاية 2025، تشمل 151 مستوطنة و350 بؤرة استيطانية و144 موقعا آخر.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية نحو 778 ألفا و567 مستوطنا حتى نهاية عام 2024، يتركز 42.8 بالمئة منهم في محافظة القدس.

وأضاف الجهاز أن السلطات الإسرائيلية استولت خلال عام 2025 على أكثر من 5571 دونما من أراضي الفلسطينيين عبر أوامر وضع يد واستملاك وإعلان "أراضي دولة".

كما وثّق أكثر من 61 ألف اعتداء نفذتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون في الضفة الغربية بين عامي 2022 و2025، تسببت في اقتلاع وتجريف أكثر من 81 ألف شجرة، معظمها من الزيتون.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيود مشددة على الفلسطينيين عبر نحو 900 حاجز عسكري وبوابة في الضفة الغربية، ما يقيّد حركة السكان ويمنع الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والرعوية.

وفي قطاع غزة، قال الجهاز إن الحرب الإسرائيلية أسفرت عن تدمير أكثر من 102 ألف مبنى بشكل كلي، وتضرر ما يزيد على 330 ألف وحدة سكنية كليا أو جزئيا، إضافة إلى دمار واسع طال البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية.

وأضاف أن "عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية أبريل 2026 تجاوز 73 ألفا و761، بينهم 72 ألفا و601 في قطاع غزة و1160 في الضفة الغربية".

و"النكبة" مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو 1948.​​​​​​​​​​​​​​