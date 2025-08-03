إنفانتينو: سعيد بزيارة مصر بلد التاريخ والحضارة

أعرب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن بالغ اعتزازه وامتنانه لتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية في مصر بالنهوض بمكانة الرياضة، ودعم تطوير كرة القدم على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال زيارته الحالية إلى مصر لقضاء عطلته رفقة أسرته، قائلًا: من دواعي سروري أن أزور مصر مجددًا بلد التاريخ والحضارة، حيث أعجبت بما شهدته من تطور ملحوظ في البنية التحتية الرياضية والسياحية، والدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة هنا من القيادة السياسية، وهو ما يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل رياضي واعد.

وثمن رئيس "فيفا" ما يقدمه رئيس مجلس الوزراء من دعم كبير لتطوير البنية التحتية الرياضية والسياحية، وحرصه على توفير بيئة احترافية تعكس رؤية واضحة، مؤكدًا أن مصر نموذجًا ملهمًا في الاستثمار الرياضي والسياحي.