وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إلى المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح ترامب في البيت الأبيض قبل الاجتماع الحاسم بشأن مبادرة ترامب "المكونة من 21 نقطة"، والتي يُتوقع بموجبها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ 48، قائلا: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق".

وبعد الاجتماع، سيعقد مؤتمر صحفي في قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض، المكان الذي شهد عبر التاريخ إعلانات هامة، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وفي الوقت ذاته، الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بحضور وزير الخارجية روبيو، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وصهر ترامب ومستشاره المقرب جاريد كوشنر.

وفي وقت سابق، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن ترامب سيتحدث مع قطر بشأن الصفقة.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب مرة أخرى مع أمير قطر بعد انتهاء الاجتماع مع نتنياهو.

يُشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تلقي أي معلومات عن موافقة حركة حماس على أي صفقة أو تصريح قطري واضح بهذا الشأن، لذلك حتى لو اقترب نتنياهو وترامب من التوصل إلى اتفاق، يبقى هذا جزءا واحدا من المعادلة.

وكان من المتوقع أن يبدأ الاجتماع بين ترامب ونتنياهو الساعة 6:00 بتوقيت فلسطين، على أن يكون الإعلان الصحفي الساعة 8:15 دقيقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم في مقابلة ببرنامج "فوكس أند فريندز" على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنهما قريبان جدا من التوصل إلى صفقة في غزة ويأملان أن يوافق الطرفان عليها.

وأضافت: "ترامب سيتحدث مع قطر بعد الاجتماع مع نتنياهو".

وأوضحت ليفيت أن "اليوم مزدحم جدا، الرئيس عمل بلا توقف لإنهاء الحرب، ويريد رؤية جميع الرهائن أحرارا. المبعوث ويتكوف نقل وثيقة من 21 نقطة، والرئيس يتوقع موافقة الطرفين عليها".

وعند سؤالها عن فرص موافقة الطرفين على الاتفاق، قالت إن الاحتمال مرتفع جدا، وقد جرت بالفعل محادثات مباشرة وغير مباشرة مع حركة حماس، وذلك بينما كان نتنياهو متوجها إلى واشنطن.

كما تضغط دولة الإمارات على نتنياهو لدعم خطة ترامب، محذرة من ضم الضفة الغربية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأكدت الإمارات أن العلاقات تعتمد على تقدم حل الدولتين، مشددة على أن ضم الضفة سيوقف أي خطوات إضافية لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب مساء أمس على حسابه في شبكة "تروث": "لدينا فرصة حقيقية لشيء كبير في الشرق الأوسط. الجميع مهتم بشيء خاص، لأول مرة على الإطلاق! سننجز ذلك!!".

وأعاد آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الأسرى، نشر ما كتبه الرئيس ترامب على شبكة "إكس"، معربًا عن شكره لترامب وفريقه: وزير الخارجية روبيو، المبعوث ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، الذي عاد في الأشهر الأخيرة ليكون جزءًا من خطة "اليوم التالي" في غزة.