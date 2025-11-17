عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين لـ"الشروق": تسلمنا أوراق الأسئلة من المشيخة وسترسل الإجابات للتصحيح

قال الدكتور علي النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، إن اختبارات الشهادة الثانوية الأزهرية للدفعتين 2024/2023 و2025/2024م من طلاب وطالبات قطاع غزة من مواليد 2006 و2007 وما تبقى من مواليد 2005م للقسمين العلمي والأدبي، ستنطلق في العاشرة من صباح غدا الثلاثاء وجاهيًا في معهد غزة الديني.

وأوضح "النجار" في تصريح لـ"الشروق" أن عدد من سيؤدون الاختبارات في الثانوية الأزهرية في قطاع غزة يبلغ 796 طالبا وطالبة، موضحًا أن مشيخة الأزهر في القاهرة سلمت السفارة الفلسطينية أوراق أسئلة الاختبارات، والإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين تسلمتها بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية بتوجيهات الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية.

كما أكد أن أرقام الجلوس لطلبة الثانوية الأزهرية من قد وصلت من مشيخة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية وتم توزيعهاعلى الطلبة يوم السبت الموافق الماضي في معهد غزة الديني، حيث تسلم كل طالب رقم الجلوس والبطاقة التعريفية ووقع على الاستمارة.

وفيما يتعلق بعملية التصحيح بين النجار أن أوراق الإجابات سيتم إرسالها للتصحيح في مشيخة الأزهر بالقاهة عقب انتهاء الامتحانات في يوم الخميس 11 ديسمبر المقبل.

واستأنفت المعاهد الأزهرية في قطاع غزة عملها الإداري في 16 أكتوبر الماضي بينما بدأت الدراسة إلكترونيًا للطلاب في المراحل الأزهرية المختلفة في 5 أكتوبر على ان تتحول وجاهيًا في مقرات المعاهد الأزهرية الأربعة في القطاع عقب الانتهاء من اختبارات الشهادة الثانوية.

وأوضح الدكتور علي النجار في تصريحات سابقة لـ الشروق أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المعاهد الأزهرية بالتدمير خلال حربه على القطاع، فتم تدمير معهدي خانيونس للبنين والبنات، أما معهد شمال غزة فدمر القصف مبنى الطلاب كليًا في حين تأذى مبنى الفتيات بشكل جزئي؛ وفي غزة كان التدمير جزئيًا للمباني .

كما أكد أن التعليم عن بعد لا يفي بالمطلوب؛ إلا أن صعوبة الحياة وظروف الحرب اضطرت العاملين على التعليم والطلاب لمحاولة تحقيق أكبر قدر من النفع عبر التعليم الإلكتروني، على الرغم من مواجهته كثير من العقبات؛ ومنها: عدم توفر الكهرباء وشبكات الإنترنت أو ضعفها في معظم الأوقات، بالإضافة إلى النزوح المستمر للطلاب، وهو ما أتلف كثير من جولاتهم التعليمية.

وفي السياق ذاته شدد على أنه على أنه على الرغم من ظروف القصف والتهجير المستمرة طوال العامين الماضيين إلا أن التواصل لم ينقطع مع الطلاب، بالإضافة إلى وضع خطة دراسية استثنائية لمحاولة تدارك التأخر الدراسي الناجم عن الحرب، لافتًا إلى عدم توفير برامج تأهيل نفسي للطلاب في الوقت الحالي؛ إلا أن تطبيق ذلك سيتم فور بدء الدراسة وجاهيًا.

يُذكر أن المعاهد الأزهرية بفلسطين وضعت خطة للدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2024 ـ 2025م، ونُفذ الجزء الخاص بالتعليم عن بُعد، ودرس الطلبة عن طريق التعليم الإلكتروني بنظام مجموعات الواتس لكل مرحلة، والمتابعة معهم بالدروس المصورة والمسجلة، والأنشطة، وحل أسئلة الكتاب، والمناقشة والحوار عبر مجموعات الواتس آب.

وتم تأهيل الطلاب لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي في شهر مايو 2025، في معهد غزة الديني في فلسطين، لا في المعاهد المصرية كما حدث العام الماضي، فور دخول الهدنة ـ 19 يناير الماضي ـ حيّز التنفيذ؛ إذ بدأ التنسيق مع المشيخة في مصر لإرسال أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية للدورين الأول والثاني لغزة، ظنًا باستمرار الهدنة إلا أنخرقها من جانب الاحتلال انتهى بتأجيل الاختبارات وتضييع العام الدراسي على الطلاب.