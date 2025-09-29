الهلال الأحمر التركي يمد أسطول الصمود بالأغذية والأدوية

قدّم الهلال الأحمر التركي دعمًا من الأغذية والأدوية إلى "أسطول الصمود العالمي" الذي يبحر في المتوسط في طريقه إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وضمن المنطقة الواقعة بين جزيرة كريت وقبرص ومصر، تم إيصال المساعدات الإنسانية التركية إلى سفن أسطول الصمود.

وحسب مراسل الأناضول تمكن فريق الهلال الأحمر التركي من الوصول إلى سفن الأسطول وتسليمهم مساعدات غذائية وطبية.

و تم توثيق عملية نقل المساعدات من الجو.

وفي وقت سابق أجلت تركيا ركاب سفينة في البحر الأبيض المتوسط، ضمن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، استجابةً لنداء استغاثة بعد تعرضها لعطل وبدء تسرب المياه إليها.

وكانت السفينة "جوني إم" قد أطلقت نداء استغاثة، صباح الاثنين، أثناء تواجدها في منطقة تقع بين جزيرة كريت وجزيرة قبرص ومصر، خلال رحلتها ضمن "أسطول الصمود العالمي" بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.

ومنذ أيام تبحر السفن المشاركة بالأسطول نحو غزة، محملةً بمساعدات إنسانية، ولا سيما مستلزمات طبية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي.

ويضم "أسطول الصمود" اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة على متن 50 سفينة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصرها إسرائيل منذ نحو 18 عاما.

وشددت إسرائيل الحصار منذ 2 مارس الماضي، عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدا، و168 ألفا و346 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.